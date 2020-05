مشائح وأعيان العبيدات يعلنون تأييد مجلس النواب كجسم شرعي وحيد في ليبيا

أعلن مشائح وأعيان

قبائل العبيدات أمس الأربعاء تأييد مجلس النواب كجسم شرعي وحيد في ليبيا.

وبحسب ما نشر مجلس

النواب على موقعه الرسمي فقد أكد المشايخ والأعيان خلال زيارتهم لرئيس مجلس النواب

عقيلة صالح في مقر إقامته بالقبة على تأييد مبادرته لإنهاء الأزمة السياسية في

ليبيا.

وعبر الأعيان عن

رفضهم للتدخل التركي في ليبيا، وشددوا على تأييد الجيش في حربه ضد الإرهاب

والتطرف، بحسب تعبيرهم.

