“الحويج” لـ”بوغدانوف”: الجيش قبل تفويض الشعب واتفاق الصخيرات سقط بدخول تركيا

أجرى ميخائيل بوقدانوف؛ المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، والدول الأفريقية مساء الأربعاء الموافق 29/4/2020 اتصالًا هاتفيًّا مع عبد الهادي الحويج؛ وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، تناول فيه آخر تطورات الوضع في ليبيا، وخاصة إعلان المشير اركان حرب خليفة بلقاسم حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية قبوله تفويض الشعب لليبي.

و أكد الوزير؛ الحويج في بيان تحصلت عليه “الساعة 24” على ما جاء في كلمة المشير خليفة بالقاسم حفتر؛ القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بخصوص نهاية الاتفاق_ لسياسي، الذي لم يعد يمثل الليبيين، خاصة بعد توقيع ما يسمى بحكومة الوفاق لاتفاقية الذل مع المستعمر لتركي، وتم بموجبه جلب الإرهابيين والمرتزقة الأجانب الى ليبيا، وهو ما ينسجم مع قرار صادر في 4 يناير 2020 بخصوص إلغاء الاتفاق السياسي ومخرجاته :- المجلس الرئاسي الذي انفرط عقده بسبب السياسيات الفردية وارتهانه للمليشيات، وهدره لأموال الشعب الليبي. و مجلس الدولة الاستشاري الذي هو بقايا المؤتمر الوطني الذي يمثل طيفًا واحدًا تسيطر عليه جماعات الإسلام السياسي.

وتابع: على المجتمع الدولي دعم خيارات الشعب الليبي، وسحب الاعتراف بما يسمى حكومة الوفاق غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية، حيث أصبحت مرتهنة من المليشيات والجماعات الإرهابية المتطرفة والمطلوبة للعدالة الوطنية والدولية، وبسببها زاد الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني سوءًا، وأصبح لابد من وضع نهاية لها بعد كل هذه السنوات من الفوضى والخراب الذي مارسته.

وواصل أن الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة لن تُبنَى في ظل فوق السلاح، وانتشار المليشيات والإرهابيين وعليه فإن معركة الشعب الليبي اليوم تتجسد في محاربة المليشيات، وإعادة الأمن والاستقرار، واسترجاع كرامة الوطن والمواطن؛ لنتفرغ فيما بعد لمعركة التنمية والديمقراطية، وصنع التقدم للأجيال الحالية واللاحقة.