طائرات شحن عسكرية تركية تواصل رحلاتها المنتظمة إلى القاعدة الجوية مصراتة وسط صمت دولي

كشف مصدر عسكري مسؤول عن تواصل طائرات الشحن الجوي العسكري التابعة لتركيا في رحلات منتظمة إلى القاعدة الجوية بمدينة مصراتة، وذلك في ظل الإجراءات الدولية التي يفرضها المجتمع الدولي لمراقبة خرق حظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.

وأكد المصدر العسكري، في تصريح خاص لـ«الساعة 24»، عن وصول طائرة شحن عسكرية تركية إلى القاعدة الجوية مصراتة مساء الأربعاء قادمة من إسطنبول.

وأوضح المصدر أن طائرة شحن عسكري حطت في قاعدة مصراتة الجوية وكانت تحمل معدات وذخائر وتجهيزات للمليشيات الموالية لحكومة الوفاق في انتهاك للعملية الأوروبية حول حظر توريد السلاح الى ليبيا.

ونوه المصدر أن هناك طائرة أخرى أقلعت من مدينة غازي عنتاب واتجهت إلى مطار إسطنبول وعلى متنها عشرات من المرتزقة السوريين وآخرون من المتطرفين العرب الذين غادروا سوريا.

ولفت إلى أن الطائرة العسكرية التي تحمل المرتزقة من المقرر أن تقلع من مطار إسطنبول في رحلة منتظرة خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس الى مدينتي مصراتة وطرابلس في غرب ليبيا.

وفي سياق متصل، قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل آلاف الإرهابيين بالطائرات التركية إلى ليبيا.

وأوضح خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، إن النظام التركي يوسع رعايته للإرهاب من خلال تجنيده على مرأى من العالم إرهابيين أجانب وسوريين وإرسالهم إلى ليبيا.

وأضاف أن مندوبي الدول الأوروبية في مجلس الأمن يعلمون حجم التهديد الذي يمثله هذا السلوك التركي على أمن أوروبا والعالم، لكن تحالف دولهم في الناتو مع تركيا دفعهم لفرض الصمت على مجلس الأمن، وكأن هذا الأمر لا يتعلق بولايته من قريب ولا من بعيد.

وأشار الجعفري، إلى أن الإعلام العالمي ضج بصور مئات الإرهابيين الذين نقلهم أردوغان إلى ليبيا وقتلوا هناك.

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا جنّدت قرابة 10 آلاف مرتزق للحرب في طرابلس، مشيراً إلى أن أعداد المقاتلين المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ 7400 (مرتزق)، بينهم مجموعة غير سورية. في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند.

وقال المرصد في بيان له: “هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من فصائل الجيش الحر بأمر من الاستخبارات التركية، لكن بعض الفصائل ترفض للانتقال إلى ليبيا، مما عرّضها لضغوط كبيرة وتهديدها بإيقاف الدعم عنها لإجبارها على إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا”.

ورأى المرصد السوري أن مشاركة المرتزقة، كانت لها دور في قلب موازين القوى في معارك غرب ليبيا، وقال: “إن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا، جراء العمليات العسكرية في ليبيا، وصلت إلى 223 مقاتلاً، بينهم عناصر من فصائل لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وسليمان شاه”.

وأشار إلى أن هؤلاء القتلى قضوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب العاصمة، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أكد أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، نقل ما يقرب من 7500 «مرتزق» إلى الأراضي الليبية، وذهب إلى أن قادة المرتزقة السوريين يحصلون على ملايين الدولارات مقابل ذلك.