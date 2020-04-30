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المشري: “حفتر خارج عن الشرعية وأصبح من الماضي”

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن تركيا أعادت التوازن إلى ليبيا ومنحت حكومة الوفاق قوة عسكرية وسياسية، معلنا رفضه للمشير خليفة حفتر كشريكا في العملية السياسية.

وأضاف المشري في حديثه لقناة TRT التركية، أن حفتر”خارج عن الشرعية”، وأنه “أصبح من الماضي”، ويرفض مشاركته في أي عملية سياسية مستقبلية.

وختم رئيس المجلس الأعلى للدولة، حديثه للقناة التركية: أن المجلس الرئاسي والأطراف الشرعية في ليبيا “تسعى بكل قوة لفرض سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمنبثقة عن الاتفاق السياسي”، بحسب تصريحه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • نعم حفتر خارج عن القانون…خارج عن قانونكم ياخوان الوطن.. وكل الشعب الليبي خارجين عنه

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