المشري: “حفتر خارج عن الشرعية وأصبح من الماضي”

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن تركيا أعادت التوازن إلى ليبيا ومنحت حكومة الوفاق قوة عسكرية وسياسية، معلنا رفضه للمشير خليفة حفتر كشريكا في العملية السياسية.

وأضاف المشري في حديثه لقناة TRT التركية، أن حفتر”خارج عن الشرعية”، وأنه “أصبح من الماضي”، ويرفض مشاركته في أي عملية سياسية مستقبلية.

وختم رئيس المجلس الأعلى للدولة، حديثه للقناة التركية: أن المجلس الرئاسي والأطراف الشرعية في ليبيا “تسعى بكل قوة لفرض سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً والمنبثقة عن الاتفاق السياسي”، بحسب تصريحه.

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