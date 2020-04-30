الحويج يبحث مع بوقدانوف تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، آخر تطورات الوضع في ليبيا، و إعلان المشير خليفة حفتر قبوله تفويض الشعب الليبي، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، والدول الأفريقية، ميخائيل بوقدانوف.

وجاء ذلك خلال اتصالا هاتفيا أجراه مبعوث الرئيس الروسي مع وزير الخارجية الليبية، أكد فيه الحويج على ما جاء في كلمة المشير، التي أوضح فيها نهاية الاتفاق السياسي، لأنه لم يعد يمثل الليبيين، بعد توقيع حكومة الوفاق لإتفاقية مع تركيا لجلب المرتزقة إلى ليبيا.

وأشار وزير الخارجية في الحكومة الليبية، في حديثه مع بوقدانوف، أن الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة لن تُبنَى في ظل فوضى السلاح، وانتشار “المليشيات” والإرهابيين.

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