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الإعلام الحربي: مدفعية الجيش تقصف أهدافا في معسكر 77 ومحيط كبري السواني

تم النشر منذُ 41 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الخميس عن قصف أهداف وتمركزات لقوات الوفاق في معسكر 77 ومحيط كبري السواني بعد خرق قوات الوفاق للهدنة على حد ما أفادت به الشعبة.

وفي و قت سابق، أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقتي السبعة و أبو سليم بالعاصمة طرابلس .

ومساء الاربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري إن عن وقف العمليات العسكرية خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن وقف العمليات جاء استجابة لمطالب المجتمع الدولي والدول الصديقة.

وكان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يوم الأربعاء أكدوا وقوع اشتباكات في منطقة الحواتم بالقره بوللي، وسط انباء عن تقدم قوات الجيش الوطني و اللواء التاسع بالمنطقة.

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قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • هذا هو المطلوب القصف ولا غير القصف فالهدنه هراء وكلام في الهواء واستنقاص من عقل العقلاء ولا يقتنع بها في الوقت إلا البلهاء ما عند شئ يليق بعصابات الرئاسي المارقه الا السحق سحقا شاملا كاملا فالجيش قارب ان يغرق في طوفان تدفق الاسلحه علي المليشيات والناطق باسم الجيش يغني بهدنه فالموالون للجيش قد سئموا من ورود كلمة صدينا هجوم علي لسان الناطق بأسم الجيش الناس المواليه ما تريد سماعه حقا من المسماري هو أننا هجمنا دمرنا آسرنا حررنا هذه المفردات المحببه للموالين ولكن هناك مفرده مقيته ونتنه سئمنا منها أسمها هدنه ما هدنه شنو هذا كلام فاضي وفيه شبه تفريط في المنجزات السابقه للجيش يوم كان فارض السيطره التي بدأ يفتقدها رويدا رويدا اصبح قرارات هروب للأمام في الوقت الذي كان يجب ان يكون فيه قرار واحد للجيش وهو استمرار الحرب الي التحرير وبعد التحرير ينخرط في اصدار قرارات آخري ذات علاقه بمرحلة التحري

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  • مرحبا بالهدنة مع القصف هذا فمعسكر 77 فى قلب طرابلس وبعد غابة النصر فى ابوسليم ولو بعدها بمسافة قليلة يتم قصف البريد المركزى فى شارع الزاوية المركز الرئيسى للاتصالات بطرابلس !!!

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  • ولو تم القصف الى الشمال سيصل الى وزارة الداخلية بطريق المطار حيث المجرم باشاغا وقبل التوجه الى ستاد طرابلس الذى كنت اراه من ابوسليم

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