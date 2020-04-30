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رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يلتقي وفوداً اجتماعية بالقبة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عددا من مشائخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وعددا من عمداء البلديات.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر إقامة عقيلة صالح في مدينة القبة، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في البلاد، إضافة إلى المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وفي ختام اللقاء، أصدر الحاضرون بياناً أكدوا فيه تأييد مجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد في البلاد برئاسة المستشار عقيلة صالح وتأييد الجيش الوطني في حربه على الإرهاب والتطرف، ورفض التدخل التركي في ليبيا الداعم لحكومة الوفاق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • أفطن ياعقيلة الرز واللحم مايبنيش دولة والعبيدات والمرابطين مش أنتم لدعمتو الجيش وسلمتوا للمشير الأمانة خيركم توا

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