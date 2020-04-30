رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يلتقي وفوداً اجتماعية بالقبة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عددا من مشائخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وعددا من عمداء البلديات.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر إقامة عقيلة صالح في مدينة القبة، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في البلاد، إضافة إلى المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وفي ختام اللقاء، أصدر الحاضرون بياناً أكدوا فيه تأييد مجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد في البلاد برئاسة المستشار عقيلة صالح وتأييد الجيش الوطني في حربه على الإرهاب والتطرف، ورفض التدخل التركي في ليبيا الداعم لحكومة الوفاق.

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