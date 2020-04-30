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تجدد سماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقة السبعة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس، بتجدد سماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقة السبعة.

و أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الخميس عن قصف أهداف وتمركزات لقوات الوفاق في معسكر 77 ومحيط كبري السواني بعد خرق قوات الوفاق للهدنة على حد ما أفادت به الشعبة.

وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقتيالسبعة وأبو سليم.

ومساء الاربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري إن عن وقف العمليات العسكرية خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن وقف العمليات جاء استجابة لمطالب المجتمع الدولي والدول الصديقة.

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  • اذا الجيش هو الذي يقصف هذا هو المطلوب القصف ولا غير القصف فالهدنه هراء وكلام في الهواء واستنقاص من عقل العقلاء ولا يقتنع بها في هذا الوقت إلا البلهاء السفهاء الخرقاء والغير حكماء ما عندنا شئ يليق بعصابات الرئاسي المارقه الا السحق سحقا شاملا كاملا فالجيش قارب ان يغرق في طوفان تدفق الاسلحه علي المليشيات والناطق باسم الجيش يغني بالهدنه التي هدت حيلنا فالموالون للجيش قد سئموا من ورود كلمة صدينا هجوم علي لسان الناطق بأسم الجيش الناس المواليه ما تريد سماعه حقا من المسماري هو أننا هجمنا دمرنا آسرنا حررنا هذه المفردات المحببه للموالين ولكن هناك مفرده مقيته ونتنه سئمنا منها أسمها هدنه ما هدنه شنو هذا كلام فاضي وفيه شبه تفريط في المنجزات السابقه للجيش يوم كان فارض السيطره التي بدأ يفتقدها رويدا رويدا اصبح قرارات هروب للأمام في الوقت الذي كان يجب ان يكون فيه قرار واحد للجيش وهو استمرار الحرب الي التحرير وبعد التحرير ينخرط في اصدار قرارات آخري ذات علاقه بمرحلة التحري

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