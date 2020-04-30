تجدد سماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقة السبعة

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الخميس، بتجدد سماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقة السبعة.
و أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش اليوم الخميس عن قصف أهداف وتمركزات لقوات الوفاق في معسكر 77 ومحيط كبري السواني بعد خرق قوات الوفاق للهدنة على حد ما أفادت به الشعبة.
وأفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس بسماع أصوات المدفعية الثقيلة في منطقتيالسبعة وأبو سليم.
ومساء الاربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري إن عن وقف العمليات العسكرية خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن وقف العمليات جاء استجابة لمطالب المجتمع الدولي والدول الصديقة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك