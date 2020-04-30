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القنصلية الليبية بصفاقس تدعو لتوجه الليبيين في الشمال إلى قنصلية تونس العاصمة لتنفيذ الحجر

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

دعت القنصلية الليبية في مدينة صفاقس أمس الأربعاء الليبيين العالقين في مدن
الشمال للتوجه إلى قنصلية ليبيا في تونس العاصمة لتنفيذ الحجر الصحي.

وأوضحت القنصلية في بيان لها أنها بعد استقبالها كافة الليبيين العالقين في
الجنوب التونسي حدث عجز في الفنادق المهيئة لعملية الحجر.

وأضافت أنه بناء على هذا العجز يجب على  المواطنين الليبيين المتواجدين في الشمال التوجه
إلى القنصلية العامة الليبية تونس لإمكانية ضمهم و حجرهم صحيًا في تونس العاصمة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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