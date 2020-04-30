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قبائل العبيدات والمرابطين يؤكدون تأييدهم لمجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد لليبيا برئاسة عقيلة صالح

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد عدد من مشائخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وعمداء البلديات خلال لقائهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تأييدهم للمجلس الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا برئاسة صالح.

وعقد اللقاء اليوم الأربعاء بمقر إقامة عقيلة صالح بمدينة القبة، حيث تناول أخر المستجدات وتطورات الأوضاع في البلاد ومبادرة رئيس مجلس النواب التي أعلنها الأيام القليلة الماضية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.

كما أعلن المجتمعون، تأييدهم للجيش الوطني الليبي في حربه على الإرهاب والتطرف، مؤكدين رفضهم للتدخل التركي السافر في ليبيا، بحسب ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي.

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  • لو كان مجلس النواب مارس صلاحياته كاملة ما ترك السراج الخائن العميل يجلب المرتزقة والاتراك والغاء الصخيرات لم يمس مجلس النواب ومن يفهم ما قاله المشير بعد ان راى التلاعب الدولى حتى بمجلس النواب ايام سلامة والاصرار على ان بكون الخوان اكثرية من خارج مجلس النواب لهذا سحب البساط من الخارج واعاد الحل الى الشعب مصدر كل السلطات وبعد ان اسقط الصخيرات عدنا الى ماقبل الصخيرات حيث يكون رئيس مجلس النواب هو رئيس البلاد مؤقتا والقائد الاعلى للجيش وماكان يرفضه العالم من قبل سيقبله خوفا من ان يتولى المشير بنفسه رئاسة البلاد مع انه من يفهم فى السياسة يعلم انه سيدير التحول فقط نحو مرحلة جديدة كما حدث فى مصر باختيار رئيس مؤقت للبلاد موضع ثقة الجميع ويحق للمشير ان يترشح للانتخابات الرئاسية ويختاره الشعب لذلك اتمنى من المشير ان يعلن خريطة يرضى عنها الشعب ولا يرفضها المجتمع الدولى بتشكيل مجلس رئاسى برئاسة المستشار عقيلة صالح وهو من اشد الداعمين للجيش واعلى سلطة منتخبة فى البلاد وعضوية عدد من العسكريين والمدنيين من بينهم رئيس مشايخ القبائل ورئيس مجلس القضاء الاعلى وعدد من الكفاءات الاقتصادية كمحافظ مصرف البيضا المركزى وشخصيات دبلوماسية عالية الكفاءة وقتها سيكون الرد حاسما على اكاذيب الخوان ويؤكد حرص الجيش على دولة مدنية ديمقراطية بعد طرد الاحتلال والمرتزقة

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  • افضل ان تكون خارطة الطريق التى يصدرها الجيش الوطنى شديدة الذكاء وتفحم الاخوان امام المجتمع الدولى لانها دستورية وشعبية فى ان واحد فاعلى سلطة فى البلاد معترف بها دوليا وشعبيا هو رئيس مجلس النواب وبالغاء الصخيرات تعود اليه صلاحيته السابقة كرئيس للبلاد امام المحافل الدولية لهذا يمكن لخارطة الطريق الذكية جدا اعلان المشير عن مرحلة انتقالية مدتها عام واحد يراس الدولة المستشار عقيلة صالح ويكون القائد الاعلى للجيش الوطنى ويختار هو ثلاث نواب له واحد عن كل اقليم من الثلاث ويكون مقر الرئاسة فى بنغازى مؤقتا يقوم رئيس مجلس النواب بالدعوة لاجراء انتخابات برلمانية فى المناطق المحررة لتشكيل غالبية مجلس النواب الجديد وكل منطقة يتم تحريرها تجرى بها انتخابات لبرلمان جديد تنتهى مهمته عقب اقرار الدستور واجراء انتخابات جديدة طبقا للدستور الجديد ولا اعتقد ان المجتمع الدولى سيعترض على تولى رئيس اعلى سلطة منتخبة فى البلاد رئاستها خاصة مع عدم اعتراض الجيش الوطنى المسيطر على تسعون فى المائة من البلاد ومع استئناف تصدير النفط ستنضم بلديات عديدة للنظام الجديد

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  • مجلس الكلاب كلهم كلاب لبرنالد ليفي الصهيوني اليهودي – وعملاء للاستعمار – رحم الله شيخ المحاهدين مات على حبل المشنقة وسط زغاريط نساء الشرق الخونة للبلاد – بايعين ذمتهم وشرفهم – بحفنة فلوس – اتفوه على وجهكم كلاب البرلمان الصهاينة – تحلموا بحكم ليبيا حلم – لما يبدأ معادش في تريس تضرب بالرصاص . هذاكا وين تفكروا بحكم ليبيا يا جهلة يا خونة انتم وعوائلكم –
    والله صدق فيكم معمر القذافي سلالة الخيانة . إوساخ البرلمان …. حاشا التريس الي في الميدان .

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