قبائل العبيدات والمرابطين يؤكدون تأييدهم لمجلس النواب الجسم الشرعي الوحيد لليبيا برئاسة عقيلة صالح

أخبار ليبيا24 – متابعات

أكد عدد من مشائخ وأعيان وحكماء قبائل العبيدات والمرابطين وعمداء البلديات خلال لقائهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تأييدهم للمجلس الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا برئاسة صالح.

وعقد اللقاء اليوم الأربعاء بمقر إقامة عقيلة صالح بمدينة القبة، حيث تناول أخر المستجدات وتطورات الأوضاع في البلاد ومبادرة رئيس مجلس النواب التي أعلنها الأيام القليلة الماضية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.

كما أعلن المجتمعون، تأييدهم للجيش الوطني الليبي في حربه على الإرهاب والتطرف، مؤكدين رفضهم للتدخل التركي السافر في ليبيا، بحسب ما نشر مجلس النواب على موقعه الرسمي.

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