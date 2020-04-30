بلدية أبوسليم تعلن بدء الأعمال الإنشائية لجسر المشاة

أعلنت بلدية أبوسليم، بدء الأعمال الإنشائية لجسر المشاة، بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، بعد وضع الأساسات والتي تعتبر الخطوة الأكثر أهمية في إنشاء الجسر.

وأشارت البلدية، أن الأعمال الإنشائية، بدأت بعد أن تم رفع الستار ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء الجسر الرابط بين محلة باب السلام ومحلة غرغور ببلدية أبوسليم طريق المطار.

وأعربت بلدية أبوسليم، عن شكرها لكل من كان له دور في تفعيل مثل هذه المشاريع التي تمس المواطن مباشرة ولمكتب المرور أبوسليم لتأمين الحركة بالطريق اثناء العمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية