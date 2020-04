مفوضية اللاجئين: 73 ألف نازح داخل ليبيا

أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء

أن عدد النازحين داخل ليبيا بلغ 73 ألفا مضيفة أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في

البلاد بلغ 650 ألف شخص.

وأوضحت المفوضية خلال جلسة استماع أمام الاتحاد الأوروبي أن

أسباب ارتفاع تدفق المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا تعود إلى انتشار فيروس كورونا ،

والنزاع الذي طال أمده في البلاد.

وبينت أن هناك أكثر من ثمانية وأربعين ألفا من طالبي اللجوء المسجلين لدى

الأمم المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من ثلاثمئة وسبعين ألف ليبي مهجر داخليا.

