كازيني: حان وقت محو حفتر من العقل وإشراك مجلس النواب والقبائل في المفاوضات

قال رئيس

المجموعة الإيطالية للاتحاد البرلماني الدولي بيير فيردناندو كازيني، أمس

الأربعاء، إن إعلان حفتر تولي مقاليد الأمور في البلاد دليل على ضعفه مشيرا إلى أن

هذا الأمر مثير للسخرية.

وأضاف كازيني، في

تصريح صحفي أنه في اللحظة التي يفشل فيها حفتر في تقدمه نحو طرابلس بشكل بائس،

يحاول إعادة إحياء نفسه بطريقة لا تصدق، لافتًا إلى أن محاولته الاستيلاء على

البلاد كلفت أرواح الآلاف من الشباب الليبي وأهدرت الوقت على إمكانية إعادة بناء

الدولة الليبية.

وأشار رئيس المجموعة الإيطالية للاتحاد البرلماني الدولي، إلى أن مصر وروسيا، لاعبان أساسيان لمستقبل ليبيا، مؤكدًا أنهما قد بدءا النأي بأنفسهما عن رجل أثبت أنه لا شيء وليس ذو مصداقية.

وأوضح أن هذا هو الوقت المناسب للجلوس حول

طاولة المفاوضات، ومحو حفتر من العقل وإشراك مجلس النواب وجميع القبائل المحلية

التي منحته الدعم الأول والتي تقوم الآن بإطلاق سراحه، مؤكدًا أن هذا هو الوقت

المناسب لبناء ليبيا جديدة، وإعطاء مساحة للشخصيات التي هي عناصر محورية لمستقبل

البلاد.

