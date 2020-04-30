دي مايو يبدي في مكالمة مع بوريل قلق إيطاليا حيال التطورات الليبية

استعرض وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال مكالمة هاتفية “مطولة” مع الممثل العلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، الملف الليبي وآخر التطورات على الأرض هناك.

وأشارت مصادر متابعة، الى أن رئيس الدبلوماسية الإيطالية أكد لبوريل أن التطورات في ليبيا مصدر “قلق شديد” لإيطاليا، مؤكدا أن “الحوار السياسي وفق المسار الذي حدده مؤتمر برلين يظل الخيار الوحيد الموثوق والفعال للتغلب على الأزمة” الليبية. كما شدد الوزير على أن إيطاليا “تدعم وحدة ليبيا وسيادتها”.

يشار إلى أن الحكومة الايطالية والمفوضية الأوروبية قد أعلنتا عن رفضهما لقرار الجنرال خليفة حفتر اسقاط اتفاق الصخيرات السياسي وقبوله ما وصفه بـ”تفويض الشعب” لحكم ليبيا.

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