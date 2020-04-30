الاتحاد الأوروبي يعيد مناشدة الأطراف المؤثرة على الليبيين لممارسة نفوذها

أعاد الاتحاد الأوروبي مناشدة الأطراف المؤثرة على المنخرطين في الصراع في ليبيا لممارسة الضغوط على هؤلاء ودفعهم للعودة للالتزام بعملية برلين والعمل باتجاه حل سياسي تحت راية الأمم المتحدة، ما يعيد السلام والاستقرار للبلاد.

في هذا الإطار، أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، على قلق الاتحاد من الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة مؤخراً في ليبيا، والتي لن تؤمن، برأي بروكسل، أي حل سياسي للبلاد.

وأضاف بيتر ستانو : “بالنسبة لنا لا نرى بديلاً عن عملية سياسية تحت راية الأمم المتحدة ضمن إطار مقررات مؤتمر برلين لضمان عودة السلام لليبيا، ونحن ندعم هذا التوجه”.

ويسعى الأوروبيون، حسب ستانو، إلى تركيز جهودهم الدبلوماسية على التعاون مع كافة الشركاء المؤثرين في الصراع الليبي للدفع باتجاه اتفاق سياسي.

وكان الاتحاد الأوروبي، مثله مثل العديد من الأطراف الدولية، قد رفض إعلان القائد العسكري خليفة حفتر، حاكما لليبيا وإلغاء اتفاق الصخيرات.

في سياق متصل، أعلن المتحدث أن عملية ايريني الأوروبية الرامية لمراقبة حظر توريد السلاح لليبيا، ستكون فعالة خلال أيام، بعد أن تعهدت عدة دول بتقديم 3 سفن و3 طائرات لفترة محددة، على أن يتم إقرار باقي القدرات الفنية والمالية والبشرية لاحقاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية