منظمة إنسانية: مالطا وإيطاليا لا تغيثان قوارب مهاجرين تواجه صعوبات

اشتكت منظمة إنسانية من أن “مالطا وإيطاليا لا تغيثان قوارب المهاجرين التي تواجه صعوبات في عرض البحر”، داعية إياهما الى “تجنب وقوع المجازر”.

وقالت منظمة (Mediterranea Saving Humans) غير الحكومية الإيطالية، أن “نداء استغاثة ورد من زورق يواجه صعوبات في منطقة وسط البحر المتوسط إلى (Alarmphone) الليلة الماضية، على متنه 62 شخصًا، فروا من الجحيم الليبي، وبينهم نساء وأطفال”.

وذكرت المنظمة الإيطالية أنه “تم إبلاغ السلطات المالطية وإشعار الإيطاليين على الفور”، لكن “لم ترد أي استجابة من مراكز تنسيق عمليات الإنقاذ”، وأردفت “دعونا لا نكرر المأساة التي وقعت في أيام عيد الفصح الماضي”.

وخلصت المنظمة غير الحكومية الى القول: “دعونا نساعد هؤلاء الناس، إننا نناشد الحكومة الإيطالية بتفعيل إجراءات البحث والإنقاذ على الفور، كما هو منصوص عليه في اتفاقية هامبورغ”.

يُذكر أن مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.

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