المفوضية الأوروبية: العملية إيريني لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا يمكن أن تعمل الآن

أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو أن عملية إيريني للسيطرة على حظر الأسلحة المفروض على ليبيا يمكن أن تبدأ من الآن.

وقال ستانو إن المرحلة الأولى لتحديد قوات عملية إيريني انتهت أمس، مضيفا: “لقد تمكنت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء من الالتزام بالقوات والأصول، لذلك انتهت المرحلة الأولية، على الرغم من أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به”.

وتابع المتحدث باسم المفوضية الأوروبية: “العملية إيريني يمكن أن تبدأ العمل من الآن”، وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية.

وبشأن الوضع في ليبيا، أكد ستانو أن الاتحاد الأوروبي “يتابع التطورات في ليبيا عن كثب”، مضيفا: “ندين الأعمال الأحادية غير المقبولة و نشدد على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار يأتي من خلال مسار سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة”.

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