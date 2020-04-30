الهيئة العامة للاتصالات تستعرض تطبيقات توعية بوباء كورونا

استعرض رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية رئيس لجنة الطوارئ للاتصالات التابعة للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا خلال اجتماع عقده صباح أمس الأربعاء مع عدد من الشركات مجموعة من التطبيقات التوعوية بفيروس كورونا وطرق الوقاية من العدوى به.

وحضر الاجتماع إلى جانب الشركات مدير مكتب رئيس الهيئة علي بالتمر والمنسق العام لرئيس الهيئة لدى اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ويونس العبيدي ومدير فرع المنطقة الشرقية بالهيئة أحمد الورفلي ورئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الطبية الاستشارية علاء بن إسماعيل.

ومن المتوقع أن تطلق هذه التطبيقات التوعوية خلال الأيام القادمة.