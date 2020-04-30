الهيئة الطرابلسية: نعمل على دراسة مشروع لإقامة محطة تحلية

ذكرت الهيئة الطرابلسية، أنها تعمل على دراسة مشروع لإقامة محطة للتحلية بمدينة طرابلس، يتم تمويلها من رجال الاعمال بالمدينة ومستثمرين قطاع خاص.

وأوضحت الهيئة، أن المشروع يأتي نظرا لتكرار استعمال سلاح التعطيش ضد المدينة ومطالبة الهيئة الطرابلسية للرئاسي عدة مرات بحل مشكلة المياه وبناء محطة تحلية، وبسبب فشل الحكومة في حل هذه المشكلة منذ سنوات.

و عقدت الهيئة الطرابلسية يوم أمس، اجتماعا تمهيديا للجنة التنفيذية، مع خبراء ومهندسين بمدينة طرابلس في مجال التخطيط والهندسة المدنية والمياه والتربة والبيئة، وتم تشكيل لجنة استشارية تتبع الهيئة للشروع في العمل على هذا المشروع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية