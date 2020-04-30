الحرس البلدي طرابلس يغلق 3 مقاهي و19 شركة بعد جولة التفقدية

أعلن الحرس البلدي عين زارة، إغلاقه 19 شركة آلات زراعية وبيطرية بالشمع الأحمر.

وأوضح الحرس البلدي، إن عملية الإغلاق جاءت نتيجة لكونهم مخالفين النشاط حيث إنه مرخص لهم باستيراد أدوية بشرية، إضافة إلى أنهم مخالفين الأماكن المرخص لهم بها، وعليه تم قفلهم بالشمع الأحمر وإحالتهم للتحقيق.

وفي وقت سابق، أعلنت نقطة الحرس البلدي المدينة القديمة في طرابلس، إغلاق 3 مقاهي، خلال جولته التفقدية بالتعاون مع مكتب المدينة القديمة بالإدارة العامة للدعم المركزي.

وأشارت نقطة الحرس البلدي المدينة القديمة، إحالة المخالفين للتحقيق ذلك لمخالفتهم قرار الحظر المعلن عنه.

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