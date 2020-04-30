ليبيا: قوات حفتر تعلن وقف إطلاق النار في رمضان بطلب من "دول صديقة"

قال المتحدث باسم قوات حفتر المسيطرة على شرق ليبيا إن قواته ستوقف إطلاق النار خلال رمضان بطلب من المجتمع الدولي و”دول صديقة”، فيما لم ترد على هذا الإعلان حتى الآن حكومة الوفاق في طرابلس. وجاء هذا الإعلان عن وقف إطلاق النار من قوات حفتر بعد أن منيت بانتكاسات في مواجهتها لقوات داعمة لحكومة فايز السراج.

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