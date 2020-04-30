اخبار ليبيا الان

ليبيا: قوات حفتر تعلن وقف إطلاق النار في رمضان بطلب من "دول صديقة"

تم النشر منذُ 31 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

قال المتحدث باسم قوات حفتر المسيطرة على شرق ليبيا إن قواته ستوقف إطلاق النار خلال رمضان بطلب من المجتمع الدولي و”دول صديقة”، فيما لم ترد على هذا الإعلان حتى الآن حكومة الوفاق في طرابلس. وجاء هذا الإعلان عن وقف إطلاق النار من قوات حفتر بعد أن منيت بانتكاسات في مواجهتها لقوات داعمة لحكومة فايز السراج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة فرانس24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك