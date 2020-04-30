ليبيا: قوات حفتر تعلن وقف إطلاق النار في رمضان بطلب من "دول صديقة"

قال المتحدث باسم قوات حفتر المسيطرة على شرق ليبيا إن قواته ستوقف إطلاق النار خلال رمضان بطلب من المجتمع الدولي و”دول صديقة”، فيما لم ترد على هذا الإعلان حتى الآن حكومة الوفاق في طرابلس. وجاء هذا الإعلان عن وقف إطلاق النار من قوات حفتر بعد أن منيت بانتكاسات في مواجهتها لقوات داعمة لحكومة فايز السراج.
عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا - فرانس 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
«أبو ذيب»: سيكون مصير ترهونة وخيما عندما تدخل إليها قوات «بركان الغضب»
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
الحرس البلدي طرابلس يغلق 3 مقاهي و19 شركة بعد جولة التفقدية
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الهيئة الطرابلسية: نعمل على دراسة مشروع لإقامة محطة تحلية
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الهيئة العامة للاتصالات تستعرض تطبيقات توعية بوباء كورونا
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك