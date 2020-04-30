«أبو ذيب»: سيكون مصير ترهونة وخيما عندما تدخل إليها  قوات «بركان الغضب»

وصف ناصر أبو ذيب، الذي تقدمه قنوات الإخوان بوصفه محللا سياسيا، الجماهير التي فوّضت القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة، بأنها زمرة فاسدة، بعضها كان من أتباع النظام السابق، وبعضها الآخر من المطبلين لـ “خليفة حفتر” مشيراً إلى أن “الشعب الليبي” في المنطقة الغربية هو من يقرر ويحسم الأمر، وفقا لقوله.

واعتبر “أبو ذيب” في مداخلة هاتفية مع قناة التناصح “الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني”، الهدنة التي أعلنتها القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان بأنها قفزة في الهواء، ورقصة الديك المذبوح، لافتا إلى أن “حفتر” يريد الهدنة، حتى يتمكن من إرسال العتاد والمرتزقة إلى المنطقة الغربية وترهونة، على حد زعمه.

وأدعى أن “حفتر” تجاهل ذكر ترهونة في بيانه الأخير، ما يكشف أنه يريد بيع هذه المدينة وتركها لمصيرها المحتوم، متوعدا أهالي ترهونة بالمصير الوخيم عندما تدخل إليهم قوات بركان الغضب منتصرة في الأيام القريبة القادمة.

وطالب أبو ذيب “قوات بركان الغضب” والقوات المساندة وحومة “الوفاق” بعدم القبول بحل سياسي قبل انسحاب حفتر من الوطية وترهونة والجفرة وسرت، وفتح الحقول النفطية، وبعد ذلك يمكن الحديث مع قوى جديدة من أحرار المنطقة الشرقية حول الحل السياسي بشرط عدم وجود “حفتر” في المشهد، وفقا لكلامه.