«صحفية أمريكية»: قيادي بـ «جبهة النصرة» الارهابية الموالية لتركيا ضمن المقاتلين بمحور الرملة 

كشفت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، أن أحد الإرهابيين الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول، من محور الرملة، والذين أوضحوا خلال المقطع المصور، أنهم من جنسيات مختلفة ويدافعون عن حكومة السراج، هو قيادي في «جبهة النصرة» الارهابية والتي غيرت اسمها لتصبح «هيئة تحرير الشام».

وقالت «سنيل» في تغريدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن هذا الإرهابي المدعو «أبو الزهراء الحلبي» والذي تمكنت من التعرف على هويته ينحدر من قرية كفر حلب، وكان فر منها مع عناصره بعد سيطرة الجيش العربي السوري على القرية وأجزاء واسعة من إدلب، قبل فترة فتوجه مع عناصره إلى ليبيا رفقة مليشيات موالية لعصابات الإخوان في سوريا تسمى «الحمزات» وكان الجيش الوطني الليبي، قد أوقع من هؤلاء المرتزقة الإرهابيين العديد من القتلى في محاور طرابلس.

وأكدت «سنيل» التي دخلت سوريا عدة مرات وتعرفت على المجموعات الإرهابية -عن قرب- أن ظهور مقاتلين عرب (تونسي وفلسطيني) رفقة هذا الإرهابي في محور الرملة، الذي ظهر كقيادي وهو يعرّفهم لصديقه المصور هو أمر طبيعي؛ لأن «جبهة النصرة» هي الجماعة السورية الوحيدة الموالية لتركيا والتي لاتزال تضم مقاتلين أجانب كما هو الحال في داعش.