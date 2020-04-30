دردور: اجهزوا على «حفتر» فهو يعاني من «كرب عظيم»

زعم فرج دردور، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «باحث ومحلل سياسي»، أن «الإنسانية» لا مكان لها في قلب «حفتر»، مشيرا إلى أنه يعاني من «كرب عظيم».

وقال دردور، في منشور له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا يمكن لعاقل ان يصدق بأن لـ«الإنسانية» محل في قلب «حفتر»”.

وأضاف، فرج درور، أحد داعمي مليشيات السراج والمؤيد للغزو التركي على ليبيا “وعليه فهو يعاني من كرب عظيم فاجهزوا عليه ولا تعطونه فرصة للملمة شتاته”.

وكان فرج دردور، قد بشّر منذ يومين من أسماهم «النازحين من بنغازي» في إشارة إلى «شورى بنغازي» بأن عودتهم باتت قريبة إلى بنغازي، قائلا: “نبشر النازحين من بنغازي، بأن عودتهم باتت قريبة بعد توسيع دائرة العمليات العسكرية لـ«الجيش الليبي الشرعي» شرقا ضد «المليشيات القبلية» و«المرتزقة» بقيادة «المتمرد حفتر»”، على حد زعمه.

وتابع دردور، المقيم في إسطنبول “بشائر الخير بدأت وعلى الباغي تدور الدوائر. لن يكون هناك رحمة مع «الاحتلال المصري» لشرق البلاد، وخاصة الذين تحصلوا على وثائق مزورة من السلطات المحلية هناك، والتي صاروا بموجبها مواطنين ليبيين، ومنهم أعضاء في مجلس النواب وفي الاجهزة الأمنية”، على حد قوله.

وادعى أنه ستجرى محاكمات عادلة لكل من دعم «التمرد» ويستثنى من ذلك «الكشاكة»، شرط أن يواصلوا تكشيكهم لـ«سلطة العاصمة الشرعية»، مضيفا “هذا الأمر سيكون متاحا، بالنسبة لترهونة سيتم تخليصها قريبا من «العصابات الإجرامية» الكاتمة لأنفاسها، وأما «المرتزقة» الذين في جنوب طرابلس فهم متروكون للموت البطيء والاستسلام”، على حد تعبيره.