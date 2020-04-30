الشاطرلـ«السراج»: لا تمنح «حفتر» ما يريد لا هدنة مع «الإرهاب»

زعم عبد الرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أنه بعد انهيار ما أسماه «مليشياته» في المدن الغربية، طلب «حفتر» تفويض على الطريقة «السيساوية».

وقال الشاطر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»” “بعدها بـ48 ساعة يعلن «انقلابه» في الشرق وعند الرفض الدولي اليوم، يطلب الهدنة”.

وأضاف “طلب «حفتر» الهدنة في حين يجمع له «طحان بن زايد» «المرتزقة من الخرطوم»، «حفتر» يبحث عن الوقت. لا تمنحه ما يريد يا سراج «لا هدنة مع الإرهاب”، على حد قوله.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت عدة مرات، أنه لم يتم العثور على أدلّة موثوقاً بها، تؤكّد صحّة معلومات أوردتها وسائل إعلام ليبية بشأن وجود قوات عسكرية سودانية تقاتل في ليبيا إلى جانب قوات المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية.

وزعمت وسائل إعلام تابعة للإخوان، خلال الأشهر الأخيرة أنّ مئات من عناصر «قوات الدعم السريع»، القوات شبه العسكرية التي تنضوي رسمياً تحت قيادة القوات المسلّحة السودانية، تم إرسالهم إلى ليبيا للقتال إلى جانب «قوات حفتر» في الهجوم الذي يشنّه للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقرّ «حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتّحدة»، على حد قولهم.

لكنّ مجموعة الخبراء الأمميّين فنّدت في تقرير هذه الادّعاءات، إذ قال التقرير إنّ “المجموعة ليست لديها أيّ دليل موثوق به على وجود قوات الدعم السريع في ليبيا”.

وفي منتصف شهر أبريل، نفت وزارة الخارجية السودانية، مشاركة أية قوات سودانية في القتال الدائر في ليبيا حول طرابلس أو غيرها، مذكرة بما نقلته لـ«حكومة الوفاق» رسميًا من أعلى المستويات بهذا الخصوص، داعية لوقف التصعيد العسكري وحشد الجهود لمجابهة جائحة «كورونا» المستجد.

وذكرت الخارجية السودانية بما ورد في تقرير فريق الخبراء المكلف من الأمم المتحدة بمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا الذي نشر في يناير الماضي، والذي أكد عدم توصل الفريق إلى أدلة تؤكد مشاركة قوات سودانية في القتال في ليبيا.

وجددت الدبلوماسية السودانية تأكيدها على موقف السودان الثابت بـ«ألا حل للصراع في ليبيا إلا عن طريق الحوار والتوافق» بين الفرقاء على معالجة خلافاتهم السياسية بالوسائل السلمية، كما أكدت تمسك الخرطوم بمقررات الشرعية الدولية حول ليبيا ورفضه التدخلات الأجنبية في شؤونها الخاصة.