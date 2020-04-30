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المشري : تركيا حليفتنا الرئيسية وأعادت التوازن إلى ليبيا ومنحتنا قوة عسكرية وسياسية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين  أن تركيا هي الحليف الرئيسي والحقيقي لهم وهي التي أعادت التوازن إلى ليبيا ومنحتنهم قوة عسكرية وسياسية، مضيفاً أنهم يرفضون أن يكون “ حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) والذي وصفه بـ”المنقلب” على الإعلان الدستوري شريكاً في أي عملية سياسية مستقبلية .

المشري وفي تصريح لموقع “تي ار تي” التركي قال:” أنه لولا توقيع الاتفاقيتين البحرية والأمنية بين تركيا وليبيا لكان حفتر وحلفاؤه يرتعون في أجزاء مختلفة من ليبيا دون رادع”.

وأضاف:” حفتر خارج عن الشرعية وإنه نفّذ محاولة انقلاب فاشل عام 2014 وما يحصل اليوم هو امتداد لمحاولاته السابقة ورد فعل على فشله العسكري وإن الرفض الدولي خصوصاً من فرنسا ومن مصر الداعمة لحفتر لا يرقى إلى المستوى المطلوب وهذه الدول لا تزال تدعوه للاستجابة إلى الحل السياسي وهو ما نرفضه”.

وتابع:” حفتر أصبح من الماضي وأنهم يرفضون أن يكون حفتر المنقلب على الإعلان الدستوري شريكاً في أي عملية سياسية مستقبلية “.

المشري لفت في ختام حديثه  إلى أن المجلس الرئاسي والأطراف التي وصفها بـ”الشرعية” في ليبيا تسعى بكل قوة لفرض سيطرة الحكومة التي وصفها بـ”الشرعية المعترف بها دولياً والمنبثقة عن الاتفاق السياسي ” وهي حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي، وفقاً لقوله.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • كل أخواني قال للمستعمر القديم للوطن العربي هانا اعرض عليكم الحفاظ علي مصالحكم اذاما  دعموني لأتقلد منصب مرموق في ليبيا وانا حاضر ساخدمكم بعيوني في ليبيا وسأقدم مصالحكم عن مصلحة شعب بلادي بس انتم بحكم كونكم القوه الفاعله والقادره علي قلب الموازين والتي تتخذ من الامم المتحده غطاء لتآمراتها علي شعوب الثالث فقط ادعموني وسترون من أنا ولذلك يكون كل من قلده الغرب منصب في بلده دون رضا شعبه هو مغتصب للسلطه وكل مغتصب السلطه هو عدو للشعب وعداوته للشعب تساوي في مضمونها خيانته للوطن ولدينا افراد بدأوا حياتهم السياسيه كأعضاء بسيطين في برلمان ليبيا الشرعي ولكن عندما وجدوا أنفسهم ليسوا اوائل الاعضاء فلم يروق لهم الحال وتواصلوا سرا مع دول معينه هي المهينمه علي القرار في الأمم المتحده  من وراء ظهر البرلمان ودون علمه وعرضوا علي تلك الدول العماله لهم في مقابل تمكينهم من وظائف عُليّا في سدة الحكم في ليبيا وتعهدوا لها برعاية وبحماية مصالحها في ليبيا وعندما أنس فيهم برناندينو ليّون استعدادهم للعماله يوم كان مندوب الأمم المتحده في ليبيا وعهدهم بترجيح كفتهم هم في حكم ليبيا وعمل علي تغيير الخارطه السياسيه في ليبيا لصالحهم وسجل أسماءهم في قصاصة من الورق وبالفعل عملها ليّون وسحب البساط من تحت البرلمان الشرعي في شرق البلاد وأجلس مكانه المجلس الاعمي لدولمه في غرب البلاد وسحب البساط من تحت الحكومه الشرعيه في شرق البلاد وأجلس مكانها المجلس التعاسي في غرب البلاد ومن الساهل عليك أخي الليبي معرفة من خان وطنه ليبيا فما عليك الا النظر الي قائمة من في المجلس التعاسي ومن في المجلس الاعمي للدولمه فكل من أسمه في تلك القائمه فهو خائن وأي ليبي حر شريف لن يقبل بالخَونة من ابناء وطنه.. فالخائن لوطنه يلفظه وطنه، ويلعنه أهله، فلا أرض وطنه تقله، ولا سماؤه تظله.لذلك هم بعدما اعلن الجيش تطهير البلاد مهم وارجاع الشرعيه لمن كانت لهم سارعوا هم بنقلوا أموال وعيالهم الي تركيا خوفا من أنتقام الشعب اذاما صحي صحوه وتفلت عقاله في المقابل في بلدي رجال وهبو انفسهم للدفاع عن الوطن في أوقات الشدة والتصدي لأعداء الله واعداء الوطن ودحر الغزاة الطامعين والدفاع عن الأرض وشرف الآباء والأجداد وكما ان في بلدي رجال نالو شرف الشهادة وهم احياء عند ربهم يرزقون …. هناك في بلدي خونه أرتضون لأنفسهم الإقدام على خيانة وطنهم وأمتهم وشعبهم وبيع ضمائرهم للشيطان ورضوا بالتعاون مع أعداء الوطن والتاريخ ، لينالوا الخسران والعار في الدنيا والاخرة ..فالذعر والخوف من انتقام احرار الوطن وشرفاءه منهم يراودهم وهم لا يعرفون كيف يمضون العيش في ظل ذلك العار الذي سيلاحقهم حتى بعد مماتهم إن خيانة الوطن جريمة لا تغتفر ومن يقدم عليها وخاصة من يضعون أياديهم في أيدي بأيادي الغرب الاستعماري ويعينوا الغرب على العبث بمقدرات بلدهم وزعزعة استقرارها .وأن مصير الخونة إلى زوال وثمن الخيانة كبير يجب أن يتحملها من باع ضميره ووجدانه وأدار ظهره للوطن إن خيانة الوطن جريمة كبرى، فالخونة لا ينظر لهم بعين من الاحترام والتقدير بل ينظر إليهم بعين من الاستهجان والاستخفاف وبسوء الأخلاق وانحطاطها حتى من قبل المستعمر الذن يعملون لصالحه * هل يوجد على وجه الأرض من هو أحقر وأنذل من إنسان؛ يضمر الشر لوطنه وأهله.. سألو (هتلر) من أحقر الناس الذين قابلتهم في حياتك..؟ فقال: (أحقر الناس. هؤلاء الذين ساعدوني على احتلال أوطانهم) فلا تبصق علي الارض أخي المواطن الليبي وهناك صور لهؤلاء معلقه علي حوائط كل من طرابلس ومصراته فصورهم هي الاولي والاجدر بالبصق عليها من الارض الليبيه الطاهره وفي طريقك اذاما وجدت صورة راعيهم وممدهم بالسلاح اردوغان قوم بالواجب حيال صورته من البصق

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  • اردوغان باع لكم الاوهام وين القوة يامعتوه ثلاث شهور يخطط لاقتحام ترهونة من سبع محاور وفشل ابن المجنونة وفشل فى الوطية وتم تدمير كل الجرذان المهاجمة اما شرق مصراته فقلعة حصينة فى الهيشة ممتدة حتى امساعد ومنها الى السلوم ومن بعدها اكبر قاعدة عسكرية فى المنطقة اجرت من قبل مناورات عالمية وجاهزة وقت اللزوم ولكن العد اتفه من ذلك فهم شوية حثالة من النفايات البشرية ارسلتهم تركيا للتخلص منهم وتقبض الثمن وعندما اعلن المشير تسلم الجيش ادارة البلاد فهذا من منطق القوة بعد ان فشلت تركيا بعد استخدام اخر اوراقها ورايناها تستنجد بالمجتمع الدولى انقذونا من حفتر يريد ان يسحق الذين ارسلناهم دون ان يطلب تدخل الامريكان على طريقة مسرحية سرت وراينا بالامس سيالة وباشاغا يصرخ ويدعى وجود طائرات رافال فرنسية الصنع فى سماء طرابلس ومصراته والكل يعرف ان الرافال تقصف من مسافات بعيدة وبدقة عالية اى انها قادرة على تدمير منظومات الدفاع الجوى التى يتباهى بها هؤلاء الاغبية وبعدها يبدأ الطيران العمودى فى العمل بحرية وفرض السيادة الجوية وفى فترة الهدنة فى رمضان تقوم المدفعية التى تطال كل شبر فى طرابلس بدك معاقل المرتزقة والاتراك ردا على اى خروقات وبعد الهدنة والعيد السعيد نذبح الخرفان فى ساحة الشهداء ولا مكان للاغبياء فحتى المعتوه اردوغان سيغرق فى تركيا مع ثورة جياع نتيجة جائحة كورونا التى ستجعله فى حالة افلاس ولن يجد من ينقذه فالخزينة خالية والديون كبيرة مطلوب منه سداد 120 مليار دولار هذا العام مع انهيار الاحتياطى النقدى وانخفاض الصادرات والسياحة بح بح فكل دول العالم ما بعد ااكورونا ستعتمد على السياحة الداخلية نتيجة الازمة الاقتصادية ومصيركم ياخوان كالعادة السجون او القبور بسبب غباوتكم الشديدة وعدم ادراك الواقع انكم احقر من الصراصير ندوسها بالاقدام فى النهاية

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  • معاك يا مشري لكن مش بجميلهم الأتراك – كله مدفوع سلم واستلم – وهذا لا يعني ان تتمادى تركيا او تتعمق في البلاد – لان تركيا عملاء لليهود و للفرنسيين – وهي دوله محتلة وعدوة للإسلام العربي والمسلمين العرب .
    الان تركيا يكون فعلمك تتحالف مع كلاب قطر وتونس لإنشاء قواعد عسكرية ومحاولة التحكم في الملاحة البحرية والتجارية في سواحل المتوسط – وكل شيء بجب ان تضعه في الحسبان – صديق اليوم في لحظة يصبح عدو الغد – هذه سياسة الاحتلال والدول المحتلة .
    ربما نرى في المستقبل الشرطي او الجندي التركي يصفع المواطن الليبي في الشارع على وجهه داخل ارضه دون ان يتكلم. الليبي او يأخذ رد فعل لحماية نفسه …..

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