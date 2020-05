أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، الخميس، أن السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، ناقش مع وزير التخطيط بحكومة الوفاق غير المعتمدة طاهر الجهيمي، استجابة ليبيا لأزمة فيروس كورونا والتزام الولايات المتحدة المستمر بتقظيم المساعدة في التغلب عليه.

وأوضح نورلاند في بيان للسفارة عبر صفحة السفارة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك “، أنه يوجد حاليًا مذكرة نوايا بين وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، وحكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا، لتوفر إطارًا للتعاون الثنائي وتعزيز مؤسسات الحكم في ليبيا، و زيادة فرص المشاركة والنمو الاقتصاديين.

وقال نورلاند إن الولايات المتحدة تصدقت بـ 6 ملايين دولار أمريكي المساهمه في أزمة فيروس كورونا إلى ليبيا، مؤكدًا على أنها ستستمر في تقديم المساعدات للشعب الليبي.

ومن جانبه أعرب الجهيمي عن التزامه بأنظمة المساءلة المعمول بها حاليًا لضمان وصول المساعدة الأمريكية إلى المحتاجين في المجتمعات عبر ليبيا، مشيرا إلى أن المؤسسات المالية الليبية تعمل بشكل فعال جنبًا إلى جنب لمواجهة التحديات التي يفرضها فيروس كورونا في البلاد.

The post نورلاند لـ الجهيمي الولايات المتحدة مستمرة بتقديم المساعدات لليبيا في أزمة كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24