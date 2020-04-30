التكبالي: المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة جارية

ليبيا – قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب علي التكبالي إن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة جارية، موضحاً أن الحكومة الجديدة ستتولى تسيير البلاد وستعمل على توحيد مؤسسات الدولة وتفعيل دور الشرطة والقضاء ومساعدة الجيش في القضاء على أي معوقات لقيام الدولة.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” أمس الأربعاء أوضح أن القوى الليبية لا يهمها اعتراف الأمم المتحدة بالحكومة الجديدة، معتبراً أن المسيطر عسكرياً على الأرض هو الطرف القادر على الحل.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الأمم المتحدة اعترفت بحكومة الوفاق التي لم يرشحها أحد وفرضتها على أبناء الشعب الليبي لافتاً إلى أن حكومة السراج لم يتم تضمينها في الإعلان الدستوري وفرضت على الليبيين.

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