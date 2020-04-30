إعلامية لبنانية: تفويض المشير حفتر سيجعل الليبيين مصانة حقوقهم في ظل قيادة قوية

قالت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، إن تفويض المشير خليفة حفتر لإدارة ليبيا سيوقف التدخل التركي في شئون البلاد.

وأضافت «معلوف» في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: أن “تفويض قائد الجيش المشير خليفة حفتر لإدارة البلاد من قبل الشعب الليبي منعطف جديد في ليبيا”.

أوضحت أنه: “سوف ينهي تدفق المرتزقة من كل حدب وصوب وسيوقف التدخل التركي ومعه الاتفاق السياسي وسيحصن البلاد من المؤامرات الإرهابية المحاكة خارجياً سيجعل الليبيين مصانة حقوقهم في ظل قيادة قوية”.

جدير بالذكر أن ماريا المعلوف هي صحفية ومذيعة وناشرة وكاتبة لبنانية اشتهرت بتقديم برنامج “بلا رقيب” على نيو تي في، ونالت جائزة امرأة العام 2013 في مهرجان زحلة للابداع.