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إعلامية لبنانية: تفويض المشير حفتر سيجعل الليبيين مصانة حقوقهم في ظل قيادة قوية

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، إن تفويض المشير خليفة حفتر لإدارة ليبيا سيوقف التدخل التركي في شئون البلاد.

وأضافت «معلوف» في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: أن “تفويض قائد الجيش المشير خليفة حفتر لإدارة البلاد من قبل الشعب الليبي منعطف جديد في ليبيا”.

أوضحت أنه: “سوف ينهي تدفق المرتزقة من كل حدب وصوب وسيوقف التدخل التركي ومعه الاتفاق السياسي وسيحصن البلاد من المؤامرات الإرهابية المحاكة خارجياً سيجعل الليبيين مصانة حقوقهم في ظل قيادة قوية”.

جدير بالذكر أن ماريا المعلوف هي صحفية ومذيعة وناشرة وكاتبة لبنانية اشتهرت بتقديم برنامج “بلا رقيب” على نيو تي في، ونالت جائزة امرأة العام 2013 في مهرجان زحلة للابداع.

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إعلامية لبنانية المشير حفتر

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • أنتم اللبنانيين شن دخل دين اهلكم في ليبيا والليبيين …؟!!! ….
    حتى الدين لبنان مش مسلمين عبارة عن أرثوذكس والا مَش عارف – كاثوليك – ويهود / ومسلميهم شيعة …!!!
    ولا في حدود بين ليبيا ولبنان ولا عندهم بي ليبيا والشعب الليبي اي علاقة …. ما لكم ومال الليبيين – …!!! …. اي كلام او تعليق من لبنان على ليبيا حتتحاسبون عليه حساب عسير ….

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  • جميل جدا ان يري المحايد والذي ليس ليبي ان الخلاص قادم وستغص تركيا بالهاربين اليها من أستعادة ليبيا من هؤلاء السراق المدعومين من الغرب ومن تركيا آخيرا

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