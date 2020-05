ليندسي سنيل: إرهابيو “تحرير الشام” يحاربون في ليبيا

قالت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية

والصراعات، ليندسي سنيل، اليوم الخميس، إن أحد المرتزقة الذين ظهروا في مقطع الفيديو

المتداول عبر مواقع التوصل الاجتماعي، من محور الرملة، والذين أوضحوا خلال المقطع المصور،

وأنهم يدافعون عن حكومة الوفاق غير المعتمدة، هو قيادي في جبهة هيئة تحرير الشام الإرهابية

في سوريا.

وأوضحت سنيل في تغريدة لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر إن المرتزق المدعو «أبو الزهراء الحلبي» ينحدر من قرية كفر حلب، وكان فر منها مع عناصره بعد سيطرة الجيش العربي السوري على القرية وأجزاء واسعة من إدلب، مشيره إلى أنه توجه منذ فتره مع عناصره إلى ليبيا رفقة مليشيات موالية لتركيا تسمى الحمزات.

