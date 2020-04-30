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المشري: حليفتنا تركيا أعادت التوازن لليبيا.. ونرفض مشاركة «حفتر» في العملية السياسية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، أن تركيا هي الحليف الرئيسي والحقيقي لهم وهي التي أعادت التوازن إلى ليبيا ومنحتنهم قوة عسكرية وسياسية، مشيرا إلى أنهم يرفضون أن يكون «حفتر» «المنقلب» على الإعلان الدستوري شريكاً في أي عملية سياسية مستقبلية، على حد قوله.

وقال المشري في تصريح لموقع «تي آر تي» التركي: “إنه لولا توقيع الاتفاقيتين البحرية والأمنية بين تركيا وليبيا لكان «حفتر» وحلفاؤه يرتعون في أجزاء مختلفة من ليبيا دون رادع”، بحسب تعبيره.

وأضاف “«حفتر» خارج عن الشرعية وأنه نفّذ محاولة «انقلاب فاشل» عام 2014 وما يحدث اليوم هو امتداد لمحاولاته السابقة ورد فعل على «فشله العسكري»”، زاعما أن الرفض الدولي خصوصاً من فرنسا ومن مصر الداعمة لـ«حفتر» لا يرقى إلى المستوى المطلوب وهذه الدول لا تزال تدعوه للاستجابة إلى الحل السياسي وهو ما نرفضه”.

وادعى المشري، القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أن «حفتر» أصبح من الماضي وأنهم يرفضون أن يكون «المنقلب» على الإعلان الدستوري شريكاً في أي عملية سياسية مستقبلية، وفقا لحديثه.

وزعم أن «المجلس الرئاسي» و«الأطراف الشرعية» في ليبيا تسعى بكل قوة لفرض سيطرة «الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً» والمنبثقة عن «الاتفاق السياسي» على كامل التراب الليبي، بحسب وصفه.

الوسوم

الإخوان الغزو التركي المجلس الاستشاري المشري المشير خليفة حفتر تركيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • انت متخلف عقليا وهل يحتاج اسد مثل حفتر لصرصار مثلك تافه فهو مسيطر بالفعل على غالبية ليبيا وبدعم شعبى كاسح وسيكنس النفايات الاخوانية فليس لها اى مكان فى مستقبل ليبيا مكانكم السجون ولن ينفكم اردوغان فكما اغرق مرشدكم والبشير سيكون لكم نفس المصير انهى الدرس ياغبى

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