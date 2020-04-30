المشري: حليفتنا تركيا أعادت التوازن لليبيا.. ونرفض مشاركة «حفتر» في العملية السياسية

أكد خالد المشري، رئيس المجلس الاستشاري، أن تركيا هي الحليف الرئيسي والحقيقي لهم وهي التي أعادت التوازن إلى ليبيا ومنحتنهم قوة عسكرية وسياسية، مشيرا إلى أنهم يرفضون أن يكون «حفتر» «المنقلب» على الإعلان الدستوري شريكاً في أي عملية سياسية مستقبلية، على حد قوله.

وقال المشري في تصريح لموقع «تي آر تي» التركي: “إنه لولا توقيع الاتفاقيتين البحرية والأمنية بين تركيا وليبيا لكان «حفتر» وحلفاؤه يرتعون في أجزاء مختلفة من ليبيا دون رادع”، بحسب تعبيره.

وأضاف “«حفتر» خارج عن الشرعية وأنه نفّذ محاولة «انقلاب فاشل» عام 2014 وما يحدث اليوم هو امتداد لمحاولاته السابقة ورد فعل على «فشله العسكري»”، زاعما أن الرفض الدولي خصوصاً من فرنسا ومن مصر الداعمة لـ«حفتر» لا يرقى إلى المستوى المطلوب وهذه الدول لا تزال تدعوه للاستجابة إلى الحل السياسي وهو ما نرفضه”.

وادعى المشري، القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أن «حفتر» أصبح من الماضي وأنهم يرفضون أن يكون «المنقلب» على الإعلان الدستوري شريكاً في أي عملية سياسية مستقبلية، وفقا لحديثه.

وزعم أن «المجلس الرئاسي» و«الأطراف الشرعية» في ليبيا تسعى بكل قوة لفرض سيطرة «الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً» والمنبثقة عن «الاتفاق السياسي» على كامل التراب الليبي، بحسب وصفه.