أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق غير المعتمدة،الخميس، أن منظمة اليونسيف تصدقت لإنتاج فيديوهات و تقديم برنامج جديد لاستخدام التكنولوجيا في التعلم عن بعد لأطفال المدارس وسط مواجهة الدولة لفيروس كورونا وغلق المدارس كإجراء احترازي.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن البرنامج الجديد يركز على دعم منصات التعليم التي تم إنشاؤها للتعلم عن بعد، وتقديم الإمدادات الفنية مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية، والتواصل عبر الإنترنت وبناء قدرات المعلمين على مجموعة من المواضيع مثل الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال، والتعلم التفاعلي والتعليم في حالات الطوارئ لضمان حصول جميع الأطفال على فرصة عادلة وشاملة لمواصلة تعليمهم.

ومن جانبه قال وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق غير المعتمدة محمد زايد، إن اليونسيف ستتصدق علي وزارة التعليم بإنتاج فيديوهات مصورة للمعلمين النموذجيين الذين يقدمون المواد الأساسية والرئيسية من الصف الأول إلى الصف التاسع والصفوف الثانوية، بالإضافة إلى إطلاق حملة للتواصل مع أولياء الأمور ومقدمي الرعاية لضمان إستمرار التعلم بالرغم من بقاء التلاميذ والمعلمين والمعلمات في المنزل إتباعاً للإرشادات الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا.

كما أكد ممثل اليونسيف الخاص في ليبيا عبد الرحمن غندور أن التصدقات ستصل إلى ما لا يقل عن 500 ألف من الفتيات والفتيان خلال عام 2020 مع التركيز على الأطفال المستضعفين والمتأثرين بالنزاع الجاري.

The post اليونسيف تصدق على تعليم الوفاق لإنتاج فيديوهات لدعم التعليم عن بعد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24