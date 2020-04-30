«التكبالي»: الحكومة الجديدة ستساعد الجيش الوطني في القضاء على أي معوقات لقيام الدولة

بدأت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية مشاورات مع عددٍ من الأطراف الليبية وأعضاء في مجلس النواب لبحث تشكيل حكومة جديدة تتولى زمام الأمور بعد إعلان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إسقاط «اتفاق الصخيرات».

وقال علي التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، إن “المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة جارية”.

وأضاف «التكبالي» في تصريحات خاصة لصحيفة «الاتحاد» أن “الحكومة الجديدة ستتولى تسيير البلاد، وستعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتفعيل دور الشرطة والقضاء ومساعدة الجيش الوطني الليبي في القضاء على أي معوقات لقيام الدولة”.

وأكد «التكبالي» أن “القوى الليبية لا يهمها اعتراف الأمم المتحدة بالحكومة الجديدة”، معتبراً أن “المسيطر عسكرياً على الأرض هو الطرف القادر على الحل”.

وأوضح «التكبالي» أن “الأمم المتحدة اعترفت بحكومة «الوفاق» التي لم يرشحها أحد وفرضتها على أبناء الشعب الليبي”، لافتاً إلى أن “حكومة السراج لم يتم تضمينها في الإعلان الدستوري وفرضت على الليبيين”.