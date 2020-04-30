الحويج لـ بوغدانوف: الاتفاق السياسي لم يعد يمثل الليبيين

أجرى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، والدول الأفريقية ميخائيل بوغدانوف، مساء أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًّا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، تناول فيه آخر تطورات الوضع في ليبيا، وخاصة إعلان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر قبوله تفويض الشعب الليبي.

وأكد الحويج، خلال الاتصال، على ما جاء في كلمة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بخصوص نهاية الاتفاق السياسي، قائلا “الاتفاق السياسي لم يعد يمثل الليبيين، خاصة بعد توقيع حكومة الوفاق لاتفاقية الذل مع المستعمر التركي، وتم بموجبه جلب الإرهابيين والمرتزقة الأجانب إلى ليبيا، وهو ما ينسجم مع قرار مجلس النواب الصادر في 4 يناير 2020 بخصوص إلغاء الاتفاق السياسي ومخرجاته وهي المجلس الرئاسي ومجلس الدولة الاستشاري”.

وقال الحويج، “يتوجب على المجتمع الدولي دعم خيارات الشعب الليبي، وسحب الاعتراف بحكومة الوفاق، التي أصبحت مرتهنة من المليشيات والجماعات الإرهابية المتطرفة والمطلوبة للعدالة الوطنية والدولية، وبسببها زاد الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإنساني سوءًا، وأصبح لابد من وضع نهاية لها بعد كل هذه السنوات من الفوضى والخراب الذي مارسته”، مؤكدا على أن الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة لن تُبنَى في ظل فوضى السلاح، وانتشار الإرهاب.