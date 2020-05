قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب علي التكبالي، الخميس، إن الهدنة العسكرية التي أعلن عنها الجيش مساء الأربعاء،لن تدوم حيث قامت إحدى مليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة بإخراج سجناء مدينة الزاوية لتنفيذ عمليات اغتيال.

و أوضح”التكبالي”، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ميليشيات الفاروق أخرجت سجناء الزاوية وبدأت في مطاردة رجال البحث الجنائين حذاري فهناك قائمة اغتيالات”.

ويذكر أن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، أعلن مساء الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي ، إيقاف جميع العمليات القتالية في ليبيا خلال شهر رمضان استجابة لدعوات المجتمع الدولي في هذا الشأن.

The post التكابلي : الهدنة العسكرية التي أعلن عنها الجيش لن تدوم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24