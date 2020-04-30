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التكابلي : الهدنة العسكرية التي أعلن عنها الجيش لن تدوم

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب علي التكبالي، الخميس، إن الهدنة العسكرية التي أعلن عنها الجيش مساء الأربعاء،لن تدوم حيث قامت إحدى مليشيات حكومة الوفاق غير المعتمدة بإخراج سجناء مدينة الزاوية لتنفيذ عمليات اغتيال.

و أوضح”التكبالي”، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن ميليشيات الفاروق أخرجت سجناء الزاوية وبدأت في مطاردة رجال البحث الجنائين حذاري فهناك قائمة اغتيالات”.

ويذكر أن الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، أعلن مساء الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي ، إيقاف جميع العمليات القتالية في ليبيا خلال شهر رمضان استجابة لدعوات المجتمع الدولي في هذا الشأن.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • Turkey must be given a good lesson as it is dangerous not for only Libya but for Europa as well
    Turkey supports terrorism in Libya
    Turkey must be stopped interfering Libya ASAP
    In Tripoli we need help from the helpful countries to get rid of Turkey
    May Allah release our country from the criminal ARDOGAN

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