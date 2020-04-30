تركيا: نرفض إتهامات مصر لنا بدعم الإرهابيين في ليبيا وعليها أن تتوقف فورا عن دعم حفتر

ليبيا- زعمت الخارجية التركية إن اتهام الإدارة المصرية أنقرة بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا يعكس بكل وضوح جهودها للتستر على ما وصفته بـ” مخططاتها ” هناك.

المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي وفي بياناً له أمس الأربعاء وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أضاف:” اتهام المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ تركيا بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا يعكس بكل وضوح جهود بلاده للتستر على مخططاتها هناك”.

وتابع مزاعمه قائلاً :” دعم الإدارة المصرية لحفتر الذي يهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا، ليس أمرا مستغربا “.

أقصوي إختتم بيانه بالقول بأن الإدارة المصرية لو كانت تريد حقًا تشجيع الحل السياسي في ليبيا وتهتم برفاهية الشعب الليبي عليها أن تتوقف فورا عن دعمها لما وصفه بـ”المحاولات الانقلابية لحفتر” (مواجهة القوات المسلحة للميليشيات والجماعات الارهابية في ليبيا).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية