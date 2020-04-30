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تركيا: نرفض إتهامات مصر لنا بدعم الإرهابيين في ليبيا وعليها أن تتوقف فورا عن دعم حفتر

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- زعمت الخارجية التركية إن اتهام الإدارة المصرية أنقرة بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا يعكس بكل وضوح جهودها للتستر على ما وصفته بـ” مخططاتها ” هناك.

المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي وفي بياناً له أمس الأربعاء وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية أضاف:” اتهام المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ تركيا بدعم الإرهابيين المتطرفين في ليبيا يعكس بكل وضوح جهود بلاده للتستر على مخططاتها هناك”.

وتابع مزاعمه قائلاً :” دعم الإدارة المصرية لحفتر الذي يهدف إلى إقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا، ليس أمرا مستغربا “.

أقصوي إختتم بيانه بالقول بأن الإدارة المصرية لو كانت تريد حقًا تشجيع الحل السياسي في ليبيا وتهتم برفاهية الشعب الليبي عليها أن تتوقف فورا عن دعمها لما وصفه بـ”المحاولات الانقلابية لحفتر” (مواجهة القوات المسلحة للميليشيات والجماعات الارهابية في ليبيا).

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • Hafter is Libyan and he has to build a strong country with the help from our neighbors and friends
    Turkey is nether our neighbor nor our friend
    Turkey must be given a good lesson as it is dangerous not for only Libya but for Europa as well
    Turkey supports terrorism in Libya
    Turkey must be stopped interfering Libya ASAP
    In Tripoli we need help from the helpful countries to get rid of Turkey
    May Allah release our country from the criminal ARDOGAN

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  • شين دخل تركيا اصلا بليبيا لتنقل اليها نفايات ارهابية لتهديد الامن القومى لدول الجوار ومن حق مصر التدخل المباشر لدعم الجيش الليبى الذى خرج الشعب الليبى لتاييد ادارته للبلاد وسترى يامعتوه عندما يتدخل الجيش المصرى لحماية امنه القومى ويسحق الارهاب كما فعل فى سيناء ولدى الجيش المصرى خبرة قتالية عالية فى التعامل معهم وستكسر انف المعتوه فى ليبيا كما كسرت اخوانه فى مصر والسودان والمتغطى باردوغان عريان

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  • الجيش المصرى قادر على حسم المعركة فى ليبيا بسهولة بعد ان استنفذ المعتوه كل اوراقه لدعم الارهاب علنا فى ليبيا وبطريقة غبية جدا ولن يلوم احد الجيش المصرى اذا تقدم الى مصراته وجعل عاليها سافلها وسلمها للجيش الوطنى ودعمه فى تحرير طرابلس ودفن كلاب اردوغان كما دفن مرسى وحبس اله الاخوان مرشدهم الاعمى

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