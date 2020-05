أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم

الخميس، أن الحوار السياسي المشار إليه في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية هو الحل

الوحيد للازمة في البلاد.

وقال دي مايو في تصريحات صحفية، إن إيطاليا تابعت بقلق

إعلان حفتر، مؤكداً أن بلاده تدعم الاتفاق السياسي والاعتراف بالمؤسسات المنبثقة عنه.

وشدد دي مايو على أن إيطاليا تدعم ليبيا موحدة وسيادية، موضحاً

أن الخطوة الأولى هي تنفيذ وقف إدخال الأسلحة ووقف الحرب بالوكالة باستخدام الوقت والوسائل

الدبلوماسية

The post دي مايو: إيطاليا تدعم الاتفاق السياسي في ليبيا والمؤسسات المنبثقة عنه appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24