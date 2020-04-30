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بوتين يبحث مع أعضاء الأمن الروسي الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع في ليبيا وآخر مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وفي تصريح له نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال:” إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسي قضايا مكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد وبعض المشاكل الإقليمية والمحلية بما في ذلك الوضع في ليبيا”.

وأشار بيسكوف إلى أنه جرى تبادل شامل لوجهات النظر حول التقدم في مكافحة فيروس كورونا المستجد مع التركيز على الوضع في مناطق روسيا حيث تزايد معدل عدد المصابين في الأيام الأخيرة.

وأضاف بيسكوف:” في سياق مناقشة القضايا الدولية تم التطرق إلى الوضع الراهن في النزاعات الإقليمية الأكثر إلحاحا وخاصة في ليبيا والاجتماع ناقش أيضا القضايا الحالية للوضع الاجتماعي والاقتصادي في روسيا”.

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وأعضاء من البرلمان على رأسهم فالنتينا ماتفيينكو وفياتشيسلاف فولودين ونائب رئيس مجلس الأمن دميتري ميدفيديف وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وغيرهم من الوزراء والمسؤولين الروس.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • Hafter is Libyan and he has to build a strong country with the help from our neighbors and friends
    Turkey is nether our neighbor nor our friend
    It is shame that the World is watching Turkey transferring fighters and huge weapons to Tripoli and Musrata
    Turkey must be given a good lesson as it is dangerous not for only Libya but for Europa as well
    Turkey supports terrorism in Libya
    Turkey must be stopped interfering Libya ASAP
    In Tripoli we need help from the helpful countries to get rid of Turkey
    May Allah release our country from the criminal ARDOGAN

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