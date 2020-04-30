لورديان: التدخل الخارجي وقدوم الجنود المرتزقة وخرق الحظر على السلاح أدى إلى تدهور الأوضاع في ليبيا

ليبيا – أعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن طبيعة الأزمة الليبية تغيرت خاصة بعد توقف العملية السياسية ما أدى إلى مزيد من تدهور الأوضاع،لافتا إلى أن المدنيين هم من يدفعون الثمن.

لودريان وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية أمس الأربعاء وفقاً لمانقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال:”طبيعة الأزمة الليبية تغيرت فالتدخل الخارجي وقدوم الجنود المرتزقة وخرق الحظر على السلاح أدى إلى تدهور أكبر للأوضاع ازدادت حدة المعارك في محيط طرابلس والمدنيون هم من يدفعون الثمن”.

وأضاف:”الوضع ازداد سوءا مع توقف العملية السياسية التي بدأت في برلين”، معربا عن أسفه لعدم استجابة الأطراف في ليبيا لمبادرة الاتحاد الأوروبي الذي دعا الى هدنة خلال شهر رمضان.

وحذر وزير الخارجية الفرنسي من أن استفحال الأزمة الليبية يؤثر سلبا على إدارة أزمة المهاجرين في ظل تفشي وباء كورونا حول العالم،لافتا إلى أن بلاده قدمت عبر منظمة الصحة العالمية مساعدة بقيمة 700 ألف يورو لليبيا لكي تكافح انتشار وباء كوفيد19.

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