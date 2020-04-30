اخبار ليبيا الان

لورديان: التدخل الخارجي وقدوم الجنود المرتزقة وخرق الحظر على السلاح أدى إلى تدهور الأوضاع في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن طبيعة الأزمة الليبية تغيرت خاصة بعد توقف العملية السياسية ما أدى إلى مزيد من تدهور الأوضاع،لافتا إلى أن المدنيين هم من يدفعون الثمن.

لودريان وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية أمس الأربعاء وفقاً لمانقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال:”طبيعة الأزمة الليبية تغيرت فالتدخل الخارجي وقدوم الجنود المرتزقة وخرق الحظر على السلاح أدى إلى تدهور أكبر للأوضاع ازدادت حدة المعارك في محيط طرابلس والمدنيون هم من يدفعون الثمن”.

وأضاف:”الوضع ازداد سوءا مع توقف العملية السياسية التي بدأت في برلين”، معربا عن أسفه لعدم استجابة الأطراف في ليبيا لمبادرة الاتحاد الأوروبي الذي دعا الى هدنة خلال شهر رمضان.

وحذر وزير الخارجية الفرنسي من أن استفحال الأزمة الليبية يؤثر سلبا على إدارة أزمة المهاجرين في ظل تفشي وباء كورونا حول العالم،لافتا إلى أن بلاده قدمت عبر منظمة الصحة العالمية مساعدة بقيمة 700 ألف يورو لليبيا لكي تكافح انتشار وباء كوفيد19.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • Turkey is nether our neighbor nor our friend
    It is shame that the World is watching Turkey transferring fighters and huge weapons to Tripoli and Musrata
    Turkey must be given a good lesson as it is dangerous not for only Libya but for Europa as well
    Turkey supports terrorism in Libya
    Turkey must be stopped interfering Libya ASAP
    In Tripoli we need help from the helpful countries to get rid of Turkey
    May Allah release our country from the criminal ARDOGAN

    رد