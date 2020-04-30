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الحرس البلدي طرابلس يغلق 3 مقاهي و 19 شركة بعد جولته التفقدية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الحرس البلدي عين زارة، إغلاقه 19 شركة آلات زراعية وبيطرية بالشمع الأحمر.

وأوضح الحرس البلدي، إن عملية الإغلاق جاءت نتيجة لكونهم مخالفين النشاط حيث إنه مرخص لهم باستيراد أدوية بشرية، إضافة إلى أنهم مخالفين الأماكن المرخص لهم بها، وعليه تم قفلهم بالشمع الأحمر وإحالتهم للتحقيق.

وفي وقت سابق، أعلنت نقطة الحرس البلدي المدينة القديمة في طرابلس، إغلاق 3 مقاهي، خلال جولته التفقدية بالتعاون مع مكتب المدينة القديمة بالإدارة العامة للدعم المركزي.

وأشارت نقطة الحرس البلدي المدينة القديمة، إحالة المخالفين للتحقيق ذلك لمخالفتهم قرار الحظر المعلن عنه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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