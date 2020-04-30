محامية تونسية: آلاف المرتزقة يصلون إلى طرابلس دعما للوفاق.. ونرفض الدور المشبوه لطائرات تتبع السراج على أراضينا

ليبيا – قالت المحامية والحقوقية التونسية وفاء الشاذلي إن آلاف المرتزقة والمسلحين يصلون إلى العاصمة طرابلس دعما لحكومة الوفاق،مشيرةً إلى أن جماعة الإخوان في ليبيا متحالفة مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج،مؤكدة رفض الشعب التونسي لأى دور مشبوه لطائرات تتبع حكومة الوفاق على الأراضي التونسية.

الشاذلي وفي لقاء عبر الفيديو مع صحيفة “اليوم السابع” أمس الأربعاء أعربت عن تخوفها من دور الجهاز السرس لحركة التونسية الإخوانية التي تمتلك قوات أمنية موازية لمؤسسات الدولة، موضحة أن الشعب التونسي يرفض أي تحرك لخيانة الدولة الليبية.

وأشارت المحامية التونسية إلى تخوفها من محاولات تهريب أسلحة إلى حكومة السراج وهو ما استدعى إطلاق الاتحاد الأوروبي عملية “ايريني” لمراقبة تهريب الأسلحة في ليبيا.

الشاذلي أكدت أن جماعة الإخوان التونسية لن تتمكن من توريط الشعب التونسي في الصراع العسكري المسلح في ليبيا، موضحة أن الميليشيات المسلحة المتواجدة في طرابلس والتابعة لحكومة السراج تؤثر على أمن واستقرار تونس.

وكشفت المحامية التونسية عن عثور السلطات في بلادها على وثائق تكشف التنسيق بين جماعة الإخوان في مصر مع إخوان تونس، مؤكدة على أن ثورة 30 يونيو أنقذت المنطقة من مشروع الاخوان.

وحذرت وفاء الشاذلي من مخطط جماعة الإخوان في تونس للتفريط في سيادة البلاد عبر توقيع اتفاقيتين مع قطر وتركيا، مشيرةً إلى أن جلسة مجلس نواب الشعب كان من المفترض مناقشة الاتفاقيتين أمس الأربعاء إلا أنه تم تأجيل الجلسة،محذرة من دور قطر الرامي لتأسيس صندوق استثماري في البلاد ليطلق يدها في تونس دون رقيب أو حسيب.

وأشارت المحامية التونسية إلى فترة احتلال تركيا لعدد من دول شمال افريقيا وتحديدا تونس وليبيا والجزائر، مؤكدة أن الدولة العثمانية قتلت 10 آلاف ليبي من أبناء قبيلة الجوازى على يد أمير عثماني،داعية الشعب الليبي إلى الوقوف والاصطفاف خلف الجيش الوطني في مواجهة الأتراك.

وأوضحت أن الاتفاقيات الموقعة بين فائز السراج والنظام التركي تخالف القانون الدولي والمعاهدات الدولية، مشيرة إلى أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر توعد بإنهاء حالة اللا دولة والفوضى في البلاد،متخوفة من تأثر أمن واستقرار تونس بالصراع المسلح في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية