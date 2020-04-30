داخلية الوفاق: مستعدون لتأمين النواب إذا حضروا لطرابلس

أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق جاهزيتها لتوفير الحماية الأمنية لجميع أعضاء مجلس النواب دون استثناء، للاجتماع في العاصمة طرابلس.

وأهابت الوزارة بجميع النواب الالتحاق بمجلس النواب المنعقد في طرابلس للمشاركة في صياغة مشروع ينهي الانقسام السياسي ويعالج كل الخلافات بين كل الشركاء السياسيين، في الوطن ويحقق طموحات الشعب الليبي في تأسيس دولة مدنية ديمقراطية.

ورحبت داخلية الوفاق في بيانها بكل المبادرات السياسية التي تدعم الاتفاق السياسي وتحفظ وحدة التراب الليبي ، مؤكدة أن جميع مكوناتها على أتم الاستعداد والجاهزية لتوفير الحماية الأمنية لجميع النواب دون استثناء.

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