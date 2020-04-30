باحث في شؤون الحركات الإسلامية: أردوغان يعوض إنهيار الميليشيات الإرهابية في ليبيا بمرتزقة من سوريا

ليبيا – قال الباحث في شؤون الحركات الإسلامية هشام النجار إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول تعوض انهيار الكتائب والميليشيات الإرهابية الموالية له بليبيا في مدن الغرب والعاصمة طرابلس بمرتزقة مأجورين من سوريا.

النجار أشار في تصريح لموقع “البوابة نيوز”المصري أمس الأربعاء إلى أن هذا الحدث كاشف وتاريخي لأن أردوغان بعد أن أضاع عملاءه السوريين وجعلهم يقاتلون جيشهم ويخونون وطنهم يستغل بقاياهم اليوم تحت سيف العوز والحاجة فمن يرفض السفر للقتال في ليبيا يحرمه من المعونات والمال وينكل به ومن يرضخ له يعطيه راتبا بالدولار.

وأضاف النجار أن انهيار شعبية الميليشيات في ليبيا فهي معدومة القدرة على تجنيد أعضاء جدد يقاتلون بصفوفها ولذلك لجأت إلى أردوغان الذين يسعفهم بالمرتزقة المأجورين.

الباحث في شؤون الحركات الإسلامية إختتم بالقول:” لا شك أن العامل الرئيسي وراء انتصارات الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر ضمن غيره من العوامل المهمة هو الدعم والتأييد الشعبي ودعم القبائل التي تريد إنهاء هذا الوضع المأساوي في ليبيا ووضع حد لتقسيم البلاد وفساد الميليشيات ونهب الأتراك لثروات ليبيا بمعاونة جماعة الإخوان وجماعتي القاعدة وداعش”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية