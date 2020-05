الأرصاد: طقس معتدل علي أغلب مناطق البلاد

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، الخميس، إن غالبية

البلاد تشهد طقس معتدل على أغلب مناطق الشمال الغربي واحتمال سقوط امطار متفرقة علي

الشمال الشرقي خاصة على الجبل الأخضر.

وتبلغ درجات الحرارة على رأس جدير حتى سرت ستكون السماء صافية

إلى قليلة السحب، والرياح شمالية متوسطة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين

20 و27 درجة مئوية.

بينما على الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ستكون السماء

صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية، نشطة في أغلب المناطق، وتتراوح درجات

الحرارة القصوى بين 26 و34 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وبين 34 و39 درجة مئوية

على باقي المناطق.

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية

إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح

بين 30 و33 درجة مئوية.

وبحسب توقعات النشرة الجوية للمركز، ستكون السماء صافية في

الكفرة – السرير – تازربو، وتظهر بها بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه،

خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

