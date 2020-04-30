«سالمة المدني»: «شمام» فرحان بالهجوم على ترهونة وكأنها «إسرائيل» وليست مدينة ليبية

أعربت الكاتبة الصحفية سالمة المدني، عن استنكارها لما نشرته «بوابة الوسط» في غلاف صفحتها الأولى والذي حمل عنوان “بدء العد التنازلي لموقعة ترهونة” قائلة: “الوسط تعلن اعداد العدة لواقعة ترهونة، اللعنة عيلهم كأن ترهونة اسرائيل وليست مدينة ليبية”.

وأضافت «المدني»، في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، “اللعنة على محمد شمام -عضو ما يعرف بـ«المجلس الانتقالي» السابق-، تحديدًا فقد باعنا عندما كنا في الصحافة في عملية حقيرة، تشجعيًا للفساد الذي كان يتزعمه المرحوم إدريس المسماري -رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة-“.

وتابعت؛ “ها هو فرحان بالهجوم على ترهونة في خبر رئيس بصحيفته” في إشارة لمحمد شمام الذي يتولى إدارة احدى المؤسسات الإعلامية الممولة من رئاسة الأركان القطرية.