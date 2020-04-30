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«سالمة المدني»: «شمام» فرحان بالهجوم على ترهونة وكأنها «إسرائيل» وليست مدينة ليبية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعربت الكاتبة الصحفية سالمة المدني، عن استنكارها لما نشرته «بوابة الوسط» في غلاف صفحتها الأولى والذي حمل عنوان “بدء العد التنازلي لموقعة ترهونة” قائلة: “الوسط تعلن اعداد العدة لواقعة ترهونة، اللعنة عيلهم كأن ترهونة اسرائيل وليست مدينة ليبية”.

وأضافت «المدني»، في تدوينة لها عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، “اللعنة على محمد شمام -عضو ما يعرف بـ«المجلس الانتقالي» السابق-، تحديدًا فقد باعنا عندما كنا في الصحافة في عملية حقيرة، تشجعيًا للفساد الذي كان يتزعمه المرحوم إدريس المسماري -رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة-“.

وتابعت؛ “ها هو فرحان بالهجوم على ترهونة في خبر رئيس بصحيفته” في إشارة لمحمد شمام الذي يتولى إدارة احدى المؤسسات الإعلامية الممولة من رئاسة الأركان القطرية.

الوسوم

إسرائيل ترهونة سالمة المدني شمام

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • Turkey is nether our neighbor nor our friend
    It is shame that the World is watching Turkey transferring fighters and huge weapons to Tripoli and Musrata
    Turkey must be given a good lesson as it is dangerous not for only Libya but for Europa as well
    Turkey supports terrorism in Libya
    Turkey must be stopped interfering Libya ASAP
    In Tripoli we need help from the helpful countries to get rid of Turkey
    May Allah release our country from the criminal ARDOGAN

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