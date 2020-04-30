برلماني مصري يطالب بردع أردوغان وتقييد يده المنفلتة في ليبيا

ليبيا – طالب المستشار محمد سليم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري المجتمع الدولي بوقفة حاسمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،قائلا إن ارهابه في ليبيا فاق الحدود إذ يستمر في ارسال آلاف المرتزقة والمقاتلين السوريين الى الأراضي الليبية وإرسال السلاح في وضح النهار.

سليم شدد في بياناً له نشره موقع”صدى البلد”المصري أمس الأربعاء على ضرورة ردع أردوغان وتقييد يده المنفلتة في ليبيا وبالخصوص أن ليبيا أمن قومي مصري وإرسال كل هؤلاء الإرهابيين من داعش وجبهة النصرة وغيرهم يؤثر على الأمن القومي المصرى والأمن القومي في دول الجوار.

وأضاف سليم أن أردوغان يعتبر ليبيا إرث خاص له ولأجداده ويقول علنا للشعب التركي ذهبنا لانقاذ أحفادنا وهي خديعة وأكاذيب يسوقها للأتراك لتبرير تدخله الدموي في ليبيا.

النائب المصري نوّه إلى حالة الاستياء من تصرفات أردوغان وسياساته في الداخل التركي وانهيار الليرة التركية إلى مستوى غير مسبوق وارتفاع الأسعار وتوحش كورونا في جهة ثانية وتوقع وفاة الآلاف بسبب تفشيه في تركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية