أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، الخميس، على دعم الامم المتحدة للاتفاق السياسي في ليبيا، معربا عن قلقه من قرار حفتر بإلغاء الاتفاق.

وقال دوجريك في تصريحات صحفية، إنه ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية، موضحاً أن الأمم المتحدة تشجع جميع جميع الأطراف للعمل مع قياداتها الممثلة حاليا في المبعوث الخاص بالوكالة، ستيفاني وليامز، للعودة إلى طاولة المفاوضات والبحث عن مسار نحو حل سياسي.

وأشار إلى أنه ما دام القتال مستمرا سيبقى المدنيون الليبيون يدفعون الثمن، لافتا إلى أن المنشآت الصحية تدمر والمدنيين يقتلون في الوقت التي تشهد ليبيا، كغيرها من البلدان معاناة فيروس كورونا.

The post دوجريك : لا يوجد حل عسكري في ليبيا والأمم المتحدة تؤكد على دعمها للاتفاق السياسي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24