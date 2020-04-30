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دوجريك : لا يوجد حل عسكري في ليبيا والأمم المتحدة تؤكد على دعمها للاتفاق السياسي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، الخميس، على دعم الامم المتحدة للاتفاق السياسي في ليبيا، معربا عن قلقه من قرار حفتر بإلغاء الاتفاق.

وقال دوجريك في تصريحات صحفية، إنه ليس هناك حل عسكري للأزمة الليبية، موضحاً أن الأمم المتحدة تشجع جميع جميع الأطراف للعمل مع قياداتها الممثلة حاليا في المبعوث الخاص بالوكالة، ستيفاني وليامز، للعودة إلى طاولة المفاوضات والبحث عن مسار نحو حل سياسي.

وأشار إلى أنه ما دام القتال مستمرا سيبقى المدنيون الليبيون يدفعون الثمن، لافتا إلى أن المنشآت الصحية تدمر والمدنيين يقتلون في الوقت التي تشهد ليبيا، كغيرها من البلدان معاناة فيروس كورونا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • Turkey is nether our neighbor nor our friend
    It is shame that the World is watching Turkey transferring fighters and huge weapons to Tripoli and Musrata
    Turkey must be given a good lesson as it is dangerous not for only Libya but for Europa as well
    Turkey supports terrorism in Libya
    Turkey must be stopped interfering Libya ASAP
    In Tripoli we need help from the helpful countries to get rid of Turkey
    May Allah release our country from the criminal ARDOGAN

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