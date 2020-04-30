صندوق ضمان الإئتمان يبحث تذليل الصعوبات التي تواجه انطلاقته

ناقش مجلس إدارة صندوق ضمان الإئتمان الخطوات التنفيذية لتسريع انطلاق عمل الصندوق وآلية حل المشاكل والصعوبات التي تواجهه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لمجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الإقتصاد والصناعة المفوض علي العيساوي. وأحال الاجتماع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لعمل الصندوق لمجلس الوزراء للاعتماد، ويعكف حالياً على وضع السياسة العامة للصندوق. وفق الصفحة الرسمية لوزارة العمل بحكومة الوفاق.

وفي مارس من العام الماضي، أصدر المجلس الرئاسي قرارا بشأن بإعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل وتقرير بعض الأحكام. ونصت المادة الأولى إعادة تسمية الصندوق بحيث يسمى (صندوق ضمان الائتمان) على أن يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية.

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