المرعاش: دعوة عقيلة صالح إلى تكوين جسم سياسي جديد لا يختلف مع الطرح الذي قدمه قائد الجيش

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي كامل المرعاش إن المجتمع الدولي لم يرفض ما قام به قائد الجيش المشير خليفة حفتر ولكن يمكن أن نعتبر المواقف والتصريحات نوعا من التحفظ على هذا الإعلان والذي اعتبروه أنه أحادي الجانب.

المرعاش وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأربعاء أضاف أن المجتمع الدولي مرتبط بمصالحه في ليبيا مع كثرة الدول المتداخلة في الملف والتي لها مصالح ليست مشتركة مع الدول الأخرى فالتعويل على المجتمع الدولي ليست مطلوبة على المستوى الوطني الليبي.

وشدد على أنه لا يوجد خلاف بين دعوة رئيس البرلمان عقيلة صالح والقائد العام للجيش، موضحا أن دعوة عقيلة صالح إلى تكوين جسم سياسي جديد لا يختلف مع الطرح الذي قدمه قائد الجيش.

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