إيطاليا: تنفيذ وقف تهريب الأسلحة هو أولى خطوات الحل في ليبيا

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الحوار السياسي المشار إليه في مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية هو الخيار الوحيد الحقيقي لتجاوز الأزمة الليبية.

وقال دي مايو، في مقابلة مع صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية: “إن إيطاليا تابعت بقلق تصريحات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الأخيرة”، مؤكداً أن بلاده تقف بجانب المؤسسات الشرعية في ليبيا والمعترف بها من المجتمع الدولي.

وأضاف “قلت لـ«حفتر» إن محاولة دخول العاصمة طرابلس شيء.. وحكمها شيء آخر.. هما شيئين مختلفين”.

وتابع “إيطاليا تدعم ليبيا موحدة وسيادية”، موضحاً أن الخطوة الأولى هي تنفيذ وقف إدخال الأسلحة ووقف الحرب بالوكالة باستخدام الوقت والوسائل الدبلوماسية، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار إلى أن إيطاليا مثل كل الدول الأوروبية الأخرى أعربت في أكثر من مناسبة عن قلقها حيال إغلاق آبار النفط، مضيفا “لقد تحدثت عن هذا الأمر مع «حفتر» شخصياً، ويجب رفع الإغلاق لأن من سيتأثر هو الشعب الليبي.

وأوضح أن روما لا تهمل في الوقت نفسه حماية أصولها الجيواستراتيجية، وبسؤاله عن غضب طرابلس من غياب الدعم الإيطالي لها خاصة في ظل الدعم التركي، قال دي مايو: “إن إيطاليا تدعم الحكومة المعترف بها دولياً وهو على تواصل مع فايز السراج ومسؤولين آخرين”.

وشدد على أنه تحدث مع المسؤولين في طرابلس بشفافية تامه، مؤكداً أن إيطاليا لن تدعم أبداً الحل العسكري، موضحا أنه يعتقد أنه يجب الذهاب في الاتجاه العكسي للتوصل لوقف لإطلاق النار، في إشارة إلى تفضيل الحل السياسي.